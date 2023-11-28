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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق مباراة الأهلي وسموحة بالجولة السابعة في الدوري

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

انطلقت منذ لحظات صافرة بداية لقاء الأهلي وسموحة بالدوري ، على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
 

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بعد قليل .. طائرة الأهلي يستضيف الشمس بالدوري

تشكيل الفريقين ..

ويأتي تشكيل سموحة في المباراة كما يلي ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل
الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء سموحة  كل من:
محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.

بينما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :
حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.
خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

وتضم مقاعد بدلاء الأحمر كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.
ويلعب فريق الأهلي اللقاء ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

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