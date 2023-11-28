انطلاق مباراة الأهلي وسموحة بالجولة السابعة في الدوري

انطلقت منذ لحظات صافرة بداية لقاء الأهلي وسموحة بالدوري ، على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.



تشكيل الفريقين ..

ويأتي تشكيل سموحة في المباراة كما يلي ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء سموحة كل من:

محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.

بينما جاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

وتضم مقاعد بدلاء الأحمر كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

ويلعب فريق الأهلي اللقاء ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.