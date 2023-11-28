ثلاثينية تُنهي حياتها بحبة الغلال السامة في الجيزة

أنهت سيدة حياتها في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة؛ لمعاناتها من مرض نفسي، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة في العقد منتصف العقد الرابع من العمر بدائرة قسم المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، بالفحص والمعاينة، تبين أن المتوفية تدعى "ماريان.م." 35 سنة، تعاني من مرض نفسي وتناولت حبة الغلال السامة لتنهي حياتها، وعدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.