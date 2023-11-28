تين هاج يعلق على مواجهة مانشستر يونايتد وجالطة سراي

علق إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد على مواجهة فريقه أمام جالطة سراي التركي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

تصريحات تين هاج

تحدث تين هاج في مؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد وجالطة سراي، حيث قال: "لابد أن تظل هادئًا، ولا تمتلكك العاطفة، بالإضافة إلى سيطرتك على انفعالاتك".

وتابع: "لا يجب أن تعطيهم أي شيء، كما لا يجب أن تمنحهم أي لحظة يمكن أن يستغلوها ضدك، لذلك عليك الابتعاد عن مثل هذه اللحظات".

وأكمل: "لابد أن تجعلها لعبتك في الأول والأخير، ليس مهمًا كيف يلعب الخصم، بل كيف تلعب أنت، بالتأكيد سنضع خطة جيدة وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية".

وأضاف: "اليونايتد لديه تاريخًا عظيمًا أمام جالطة سراي، علينا أيضًا صناعة تاريخنا الخاص بنا".

الجدير بالذكر أن مواجهة مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي ستنطلق في تمام السابعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء الغد الأربعاء.