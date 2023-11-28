مسجلة آداب وسرقات.. تفاصيل السجل الجنائي لـ إنجي حمادة شريكة كروان مشاكل

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل التحقيقات مع إنجي حمادة، شريكة البلوجر كروان مشاكل، قبل أن تأمر بحجزها على ذمة التحريات، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض على أعمال منافية للآداب.

تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن إنجي حمادة تدعى سماح مصطفى عبدالفتاح، مواليد 1975، مقيمة في منطقة القاهرة الجديدة، كانت متزوجة من شخصا يصغرها في العمر، وسبق وأن صدرت ضدها بعض الأحكام القضائية في قضايا آداب عامة بالتجمع الأول، ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج.

وننشر السجل الجنائي لها الذي يتضمن: اتهام إنجي حمادة في القضية رقم 1950 لسنة 2004، آداب عامة، ثم في عام 2007 تم اتهامها في القضية رقم 2336 لسنة 2007 جنح أكتوبر، مشاجرة وضرب، ثم القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق، سرقة مساكن، تم ضبطها لهروبها من التنفيذ في العديد من الأحكام القضائية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة كان بحوزتها هاتفى محمول محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة، وكاميرا استاند تصوير بفلاش.

واعترفت المتهمة بإنتاج وبث مقاطع فيديو لزيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، بالإضافة إلى شراء أوقات على قنوات فضائية ببعض القنوات لزيادة الشهرة لها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة لها.

وتواجه المتهمة إنجي حمادة تهم متعددة تتضمن نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب حيث أنها متورطة في بث تلك المقاطع عبر تطبيقي «بيجو لايف وتيك توك»، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة داخل مسكنة في منطقة القاهرة الجديدة.

وكانت استمعت جهات التحقيق لأقوال المذيعة إنجي صاحبة الفيديو المخل مع التيك توكر كروان مشاكل، ونفت زواجها من كروان مشاكل مشيرة إلى أنهما ادعيا ذلك لتحقيق نسب مشاهدات وارباح، وأضافت أن كروان عرض عليها الزواج ولكنها رفضت كونه ضعيف جنسيا، ولا يستطيع القيام بواجباته الزوجية.

وتبين من التحريات الأولية، قيام التيك توكر كروان. م، ومذيعة تدعى إنجي، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب، وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

حكاية سيدة فقدت حياتها بلكمات في الوجه والرأس على يد زوجها بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل زوجته في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم على إثر مشادة كلامية حدثت بيه وبين زوجته تطورت بأن كال لها عدة ضربات كانت كفيلة تلك الضربات أن تؤدي بحياتها بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 2201 لسنة 2023 جنح مركز إمبابة، والمقيدة برقم 3163 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهم عبد الرحمن. ي. م محبوس السن 25 عامل بكافيتريا مقيم بقرية أبو غالب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في يوم 17/2/2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا زوجته، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت، قام على أثرها بالتعدي عليها ضربا بيده بأن كال لها عدة ضربات استقرت بوجهها ورأسها، التي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن المشاجرة محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

حبس المتهم بحيازة سلاح أبيض على الدائري

أمرت النيابة العامة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بعد ظهوره في مقطع فيديو على "فيس بوك" حال قيادته دراجة نارية برعونة ممسكًا بيده سلاح أبيض، معرضًا حياة المواطنين للخطر على الطريق الدائري.

ووجهت له جهات التحقيق تهمه تعريض حياة الآخرين للخطر وتهديدهم وبث الرعب في نفوسهم باستعراضه سلاحا أبيض.

وتداول مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملًا سلاح أبيض معرضًا حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائري.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.