مستشفى البداري المركزي بأسيوط يعلن تركيب جهاز أشعة مقطعية بـ 13 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن تركيب جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى البدارى المركزى بتكلفة 13 مليون جنيه تمهيدا لتشغيله وتوفير الخدمات الطبية. خدمات. للمواطنين في مركز البداري والمراكز المجاورة.

وأشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية للمستشفيات وتزويدها بالإمكانيات اللازمة. معدات طبية. أحدث جيل لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن جهاز التصوير المقطعي الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والخاصة بمحافظة أسيوط، ويتميز بدقة الصورة الفائقة التي تتيح أعلى درجة من الجودة وأقل جرعة من التعرض للإشعاع. . وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه إجراء عدة أشعة في أقصر وقت بما يتناسب مع... الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بإجراء جميع الفحوصات المتخصصة مثل أمراض الجهاز التنفسي والمخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية .

جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل وزارة الصحة بأسيوط د. محمد زين الدين حافظ، ود. أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، ود. عصام نبيل مدير إدارة الصحة بمحافظة أسيوط. إدارة التفتيش الفني مدير الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بأسيوط، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المراقبة ونائب مدير الرقابة الداخلية لقطاع الصحة بالمحافظة، برفقة الدكتور مينا طلعت مدير إدارة الوحدات المتنقلة بالإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، د.سلامة صابر، كيرلس أشرف من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الأشعة، د.إيمان موسى مشرف الأشعة مديرية صحة أسيوط، والدكتورة شيرين عبد الواحد عضو الرقابة الداخلية بصحة أسيوط.

من جانبه أوضح الدكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البدارى المركزى أن نوع الجهاز عبارة عن أشعة مقطعية متعددة القطاعات 32/16 ويقوم الجهاز بإجراء كافة فحوصات الجسم وخاصة الشرايين والدم. . . الأوعية الدموية وحالات الصدمات والسكتات الدماغية والجلطات وجميع فحوصات البطن والحوض والشرايين الطرفية والعمود الفقري والفقرات وجميع فحوصات العظام، وتخدم أكثر من 400 ألف شخص.