أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر، اليوم الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.

أسعار الذهب

وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 2015.33 دولار للأونصة ، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو.

كما زادت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 2015.70 دولار للأونصة.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630%.

وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي والمقرر صدورها يوم الخميس.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3% إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1064.15 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الثلاثا، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2800 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3200 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2933 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2400 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1866 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1600 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1200 جنيه، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22400 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارًا للأوقية.