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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) فى منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2800 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب في مصر

 

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الثلاثا، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2800 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3200 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2933 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2400 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1866 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1600 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1200 جنيه، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22400 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارًا للأوقية. 

 

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أسعار سبائك الذهب في مصر

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

 

 أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

 أسعار الذهب في السعودية

 

 أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.27 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.34 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 181.09 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.85 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,510.13  ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,513.88 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.60 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 633.82 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,255.57 ريال سعودي.

 

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في سوق الصاغة

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم
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