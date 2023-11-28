الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب في مصر

سبائك الذهب
سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر .. عقب  إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب وبيع السبائك الذهبية للمواطنين في مصر، والتي تتيح شراء الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام، و في نفس التوقيت لايمكن شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام، يكثف المواطنين البحث عن أسعار سبائك الذهب في مصر.

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ضبط سائقين نقبا عن الذهب بشكلٍ غير مشروع في أسوان

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لأول مرة ماكينة ATM لشراء الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

وقد شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر، في  استقرارا فى بداية التعاملات بالصاغة، حيث سجلت الأسعار التالي:

أسعار السبائك الذهب اليوم  

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 16115 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 32230 جنيها.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما: 64460 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما 161150جنيها.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 322300 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 3223 جنيها بدون مصنعية.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام يسجل 8057 جنيها.

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