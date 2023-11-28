أسعار سبائك الذهب في مصر .. عقب إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب وبيع السبائك الذهبية للمواطنين في مصر، والتي تتيح شراء الذهب بدءًا من 1 جرام إلى 100 جرام، و في نفس التوقيت لايمكن شراء أقل من جرام ولا أكثر من 100 جرام، يكثف المواطنين البحث عن أسعار سبائك الذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب في مصر

وقد شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر، في استقرارا فى بداية التعاملات بالصاغة، حيث سجلت الأسعار التالي:

أسعار السبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 16115 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 32230 جنيها.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما: 64460 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما 161150جنيها.

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 322300 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 3223 جنيها بدون مصنعية.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام يسجل 8057 جنيها.