البوستر الرسمي لفيلم "إلى ابني" بطولة ظافر العابدين

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “إلى ابني”، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض 3 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بطولة وإخراج ظافر العابدين.

ويُعتبر الفيلم السعودي "إلى ابني" هو التجربة السينمائية الثانية لـ ظافر العابدين، كمُخرج، بعد تجربته الأولى في فيلم "غدوة" الذي عُرض سابقًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.

قصة فيلم إلى ابني

وتدور أحداث فيلم "إلى ابني" حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم، وهو إنتاج إم بي سي ستوديوز.

فعاليات مهرجان البحر الأحمر

تبدأ فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر ويستمر حتى 9 ديسمبر 2023، وتتواجد الفنانة أمينة خليل ضمن لجنة تحكيم المسابقة الروائية الدولية، كما تقدم ندوة خاصة على هامش فعاليات المهرجان أثناء عرض فيلمها "شماريخ".



وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، المقرر انعقاده خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر الجاري، عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.



كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري أبو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).