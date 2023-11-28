لقي الطالب محمد معتز 18 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية مصرعه إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه إلى التمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، ثم نقلها إلى مستشفى الحسين، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

سيارة طائشة.. تكتب نهاية حياة طالب بكلية التربية الرياضية في القليوبية

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه للتمرين.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر معاناته من إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.، وتم القبض علي المتهم وامرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة مالية .

ملابسات مقتل سائق توك توك بشبين القناطر

وفي واقعة اخري ، تباشر جهات التحقيق بشبين القناطر بالقليوبية، التحقيق في واقعة مقتل شخص يدعى (مصطفى. ص)، سائق توك توك على يد تشكيل عصابي يتزعمه (أحمد. ر)، المعروف بـ بشلة، حيث خطط لجريمتهم علي أن تقوم إحدى السيدات باستدرج المجني عليه بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث أطلق بشلة عيارا ناريا من فرد خرطوش أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

كما كشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى أحمد.ر 24 سنة وشهرته" بشلة"، اشترك مع سيدة لاستدراج السائق وآخرين في تنفيذ الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وتابعت التحريات، أن السيدة طلبت من المجني عليه توصيلها لأحد المقابر لقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربها، وخلال السير في طريقه فوجئ بأن المتهمين يعترضونه وتعدى عليه المتهم بشلة على النحو السابق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بإصابة سائق بطلق خرطوش وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وبإجراءات التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، بشلة وسيدة و4 آخرين ومتهم هارب، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.