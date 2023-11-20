المشدد 10 سنوات لمفتش دعوة بأوقاف أصاب شخصا بعاهة مستديمة فى القليوبية

عاقبت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة بأوقاوف القليوبية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

المشدد 10 سنوات غيابيا لمفتش دعوة بأوقاوف لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص القليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.م"، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15%.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتعدى أحد الطرفين على الآخر بـ"منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة، وفر هاربا، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بسبب النزاع على خفرة حراسة..قرار جديد في مشاجرة بين 5 أشخاص بالقليوبية

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيقات في المتسببين في مشاجرة وأسفرت عن مصرع أحدهم وإصابة 4آخرين ، كما أمرت بدفن جثة شخص، علي خلفية المشاجرة مستخدمين فيها الأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر، حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثاني عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلي وسلاح أبيض "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلي وطلقتين، مطواة" وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.