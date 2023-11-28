تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في واقعة العثور علي جثة تاجر فاكهة له معلومات جنائية، بها رش خرطوش بالصدر والقدم اليسرى، في مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية ، وبسؤال شقيقه عامل قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وشخص لا يعلم بياناته تطورت لمشاجرة أطلق خلالها الأخير عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة شقيقه التي أودت بحياته ولاذ بالهرب، وذلك لخلافات مالية بينهما.

التحقيق في واقعة إنهاء حياة تاجر فاكهة علي يد آخر في القليوبية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكب الواقعة عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين - 3 بنادق خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل بسبب سرقة توك توك بشبرا الخيمة

في واقعة أخري ، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا، وهيثم جمال الدين، ووكيل النيابة أحمد الصادق، بتأجيل محاكمة ال 7 متهمين بقتل المجني عليه "محمد نصر"35 سنة عامل نظافة مع سبق إلإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة مركبة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوا واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى مستعدين عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، لجلسة يوم الأربعاء الموافق29 نوفمبر 2023 للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5084 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة أنه قام المتهمون جميعًا، "إبراهيم عبد العال إبراهيم" (محبوس)، و"محمد عبد العال إبراهيم" (محبوس)، و"إسلام رمضان حامد" (محبوس)، و"أحمد سامي عبد الشكور" (محبوس)، و"محمد يوسف محمد" (محبوس)، " نادر سلامة عبد المقصود" (محبوس)، و"سامح السيد محمود" (هارب)، بالمشاركة في خطف وتعذيب وقتل المجني عليه.

وأردف أمر الإحالة بأن المتهمين جميعا بدائرة بدائرة ثان شبرا الخيمة، قتلوا عمدًا المجني عليه "محمد نصر عبد الحافظ خفاجي" مع سبق الإصرار، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته،

وقد اقترنت تلك الجنابة بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد 280، 382، 390 الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده بعاليه والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكاتر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على النحو المبين بالأوراق.