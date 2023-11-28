عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بمعاقبة 4 متهمين في القضية رقم 117 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، من شركاء القيادي الإخواني حسن مالك بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم والمؤبد لـ 3 آخرين.

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم والمؤبد لـ 3 آخرين من شركاء القيادي الإخواني حسن مالك

وجاء الحكم لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ الإضرار بالاقتصاد القومي بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم والمؤبد لـ 3 آخرين.

قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهم في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي والمتهم فيها أيضا حسن مالك، بالسجن المؤبد كونه هاربا فتم إلقاء القبض عليه وقام بإعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيهًا لتؤام زينة كمصروفات دراسية

كما ألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم الثلاثاء ، حكما علي الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

وفي وقت مسبق ، كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وقدم محامي الفنانة زينة، التحريات التي تثبت أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.