يترأس المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، بدءًا من اليوم السبت، الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.



وتتضمن مأمورية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، 3 دوائر إرهاب، حيث يرأس الدائرة الأولى المستشار محمد السعيد الشربيني، والثالثة المستشار وجدي عبدالمنعم، وتم إصدار قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأن يكون المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، رئيسًا للدائرة الثانية إرهاب.



ومن أبرز القضايا التي تنظرها الدائرة الثانية إرهاب، والتي ترأسها المستشار حمادة الصاوي، محاكمة 22 متهمًا في أكبر خلايا القاهرة الجديدة، وإعادة محاكمة متهم في الانضمام لـ داعش، وأيضًا إعادة المحاكمة في أحداث الوايلي، وإعادة المحاكمة في أحداث كفر حكيم.

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الجمعة، بحبس فني صيانة متهم بسرقة مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية من محل هواتف محمولة في منطقة الطالبية، 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة، المتهم بمقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة محل الواقعة، واعترف بسرقته 20 ألف جنيه، ونحو 1700 شاشة تليفون محمول، و59 هاتفًا، وجهاز "لاب توب" من داخل المحل.

وكشفت تحريات الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بأن المتهم سبق عمله في المحل وبعد القبض عليه أرشد عن مكان المسروقات وتمت إعادتها إلى مالك المكان.

وفى سياق آخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.