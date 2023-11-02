المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي ود. علي عمارة.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي كان يشغل منصب النائب العام خلفا للمستشار نبيل صادق، وشغل المنصب خلال الفترة من 19 سبتمبر 2019 حتى 18 سبتمبر 2023.

عين المستشار الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986 ثم عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991 ثم وكيلا للنائب العام بنيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، بمكتب النائب العام، وبعدها قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998، ثم رئيسا لنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، ثم رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.

تدرج في المناصب بالنيابة العامة حيث عمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، ثم محاميا عاما بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006 ثم محاميا عاما لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، ثم محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتدرج في المناصب حتى وصل منصب النائب العام



