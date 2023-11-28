"وكيل الشيوخ " يدعو المصريين في الخارج الي الاحتشاد والمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الانتخاب حق دستوري والمشاركة ترسيخ للقيم الديمقراطية

دعا المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، المصريين في الخارج الي الاحتشاد والمشاركه الايجابيه والفعاله في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها في الخارج بعد ايام ، والمحدد لها 1 ،3،2 ديسمبر المقبل ، بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنه للمصريين بكل دول العالم.

واكد ابوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين ، اليوم ان المصريين في الخارج هم سفراء الوطن ، قدموا الكثير لبلدهم ، والان هم علي موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهوريه، في توقيت مهم تمر فية الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ، باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من اجل وطن آمن ومستقر.

واضاف ابوشقة بأن حق الانتخاب من الحقوق الدستوريه التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري ، واحاطه بعدد من الضمانات وان المشاركة تاتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي

ترعاها الدولة المصرية.

وتابع ابوشقة بأن الدولة المصرية واجهزتها المختلفه قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون

الانتخابي الكبير ، منذ بداية الاعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الاجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافيه.