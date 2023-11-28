جولات ميدانية مكثفه لمتابعة انتظام الدراسة بأبوتشت

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام جولة تفقدية لمدرستي ابوتشت الثانوية بنات وعمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري لاستكشاف المشكلات والعقبات التي تواجه سير العملية التعليمية وإيجاد الحلول المتاحة والمبتكرة لها ولمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس التي تم اختيارها لتكون لجانا انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها الشهر المقبل وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حيث تفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول والأنشطة والمعامل والمكتبة والحديقة المدرسية و تابع سجلات الإدارة المدرسية وقوائم الفصول والجدول المدرسي وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات.

وشدد قاصد علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجذب الطلاب والطالبات داخل المدرسة ومجابهة الدروس الخصوصية ودمج دروس قناة مدرستنا ضمن البرنامج الدراسي وتسجيل الحصص من القناة وعرضها علي الطلاب والطالبات بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي داخل المدرسة وعن قناة مدرستنا لتحقيق قدر اكبر من الإستفادة لجميع الطلاب والطالبات.

وشدد علي تتسجيل غياب الطلاب أولا بأول والتخلص من اية رواكد او تشوينات فوق الاسطح والتأكيد علي تطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والطالبات والمعلمين طوال فترة الدراسة.

ووجه المدير العام الاهتمام بأعمال النظافة ورفع كفائتها بمحيط المدارس والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بذلك وإجراء الصيانة البسيطة من حيث توافر مصادر الطاقة والمياه وتوافر غرفة بأبواب وشبابيك حديدية لحفظ صناديق الاقتراع مع مراعاة اختيار اللجان الانتخابية بالدور الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الادلاء بأصواتهم.

وشدد علي توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد والتاهب القصوي استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف.