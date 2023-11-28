الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طائرة الأهلي يواجه الشمس في بطولة الدوري

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة الدوري، عندما يلتقي اليوم الثلاثاء مع نظيره فريق ‏الشمس، في السادسة مساء اليوم على صالة النادي بمقر الجزيرة.‏
 

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اليوم.. سيدات طائرة الأهلي يواجهن الاتحاد في الدوري

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طائرة الأهلي يفوز على بتروجت في ثاني مواجهات الدوري


وحرص الاسباني فيرناندو مونزو المدير المدير الفني للأحمر على عقد محاضرة للاعبين قبل المران الأخير، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية ‏الخاصة بالمباراة، فضلا عن التركيز على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.‏

وأشار عبداللطيف عثمان مدير الفريق على أهمية المرحلة الحالية في الوصول باللاعبين الى أفضل معدلات الجاهزية البدنية ‏والخططية، مشيرا الى إن اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة نحو الاستمرار في الفوز بكل المباريات والأشواط، لتحقيق موسم مميز ‏والفوز بكل البطولات.‏

وأضاف إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإن الجهاز الفني يثق في قدرات وشخصية كافة عناصر الفريق، مع ‏ارتفاع مستوى المنافسة خلال الأسابيع الماضية.‏
 

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