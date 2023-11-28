طائرة الأهلي يواجه الشمس في بطولة الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، مبارياته في بطولة الدوري، عندما يلتقي اليوم الثلاثاء مع نظيره فريق ‏الشمس، في السادسة مساء اليوم على صالة النادي بمقر الجزيرة.‏





وحرص الاسباني فيرناندو مونزو المدير المدير الفني للأحمر على عقد محاضرة للاعبين قبل المران الأخير، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية ‏الخاصة بالمباراة، فضلا عن التركيز على علاج الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.‏



وأشار عبداللطيف عثمان مدير الفريق على أهمية المرحلة الحالية في الوصول باللاعبين الى أفضل معدلات الجاهزية البدنية ‏والخططية، مشيرا الى إن اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة نحو الاستمرار في الفوز بكل المباريات والأشواط، لتحقيق موسم مميز ‏والفوز بكل البطولات.‏



وأضاف إن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وإن الجهاز الفني يثق في قدرات وشخصية كافة عناصر الفريق، مع ‏ارتفاع مستوى المنافسة خلال الأسابيع الماضية.‏

