الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

رحب البرلمان العربي، بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بما يسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع والإفراج عن عدد آخر من الأسرى الفلسطينيين.

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رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر بقيادة السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني

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البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية


وثمن البرلمان العربي، في بيان اليوم الثلاثاء، نجاح جهود الوساطة الدبلوماسية التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية لفترة جديدة، بما يساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وطالب البرلمان بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الدائم لإطلاق النار، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على جرائمها التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء على مدار أكثر من خمسين يوماً بشكل متواصل، والضغط على سلطة الاحتلال للسماح بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية.


وأكد أن إحلال السلام الدائم والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
 

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