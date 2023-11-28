اليونيسيف: نحتاج لوقف كامل لإطلاق النار في غزة

رحب مسؤول الإعلام في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس بتمديد الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة ليومين إضافيين.



وقال عويس ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية العربية اليوم (الثلاثاء) من عمان ـ : "إن الهدنة أعطت الفرصة لتفقد جميع المناطق في غزة بشكل أوسع وأدق لكشف ما آلت إليه أوضاع الأطفال من جراء العدوان الأخير على القطاع" .. واصفا حياة الأطفال الراهنة بـ"المروعة".



وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف كامل لإطلاق النار في غزة لإيصال المستلزمات الإنسانية والطبية إلى متضرري العدوان الإسرائيلي الذين هم في أمس الحاجة إلى مزيد من المساعدات من أجل توفير حياة آمنة لهم .. داعيا إلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وغير مقيد إلى غزة حال استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى على القطاع.



وأكد عويس على ضرورة بذل كافة المنظمات والهيئة الإنسانية كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الاغاثية لجميع المتضررين من العدوان.. معربا عن صدمته البالغة مما حدث لبعض المناطق في غزة من دمار شامل أدى إلى انعدام الحياة فيها بشكل كامل.



وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" في قطاع غزة قد بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام ، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.



وبموجب الاتفاق يتم تبادل 50 محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري لقطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع، بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.



وتم تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين اعتبارا من صباح اليوم وحتى الغد بذات الشروط ، يتم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين ، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا.