الصحة العالمية: "نحتاج إلى إقرار هدنة في غزة للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية" (فيديو)

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أنه يتم إجراء اتصالات مع مختلف الأطراف لضمان توصيل الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

قال "ليندماير" خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنه: "نحن بحاجة إلى إقرار هدنة في غزة للحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية".

أشار إلى أن مهاجمة المستشفيات يعد انتهاكًا للقانون الدولي والمرضى يجب أن يكونوا آمنين، مشيرًا إلى أننا لدينا 30 من الطواقم الطبية لإدارة الأمور اللوجستية في قطاع غزة.

واصل ليندماير أن وقف النار ضروري لدعم المستشفيات في غزة ومساعدة فرقنا في القطاع، معقبًا: “أننا بحاجة ماسة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات”.

أوضح أن مستشفى الشفاء في غزة يحتاج إلى الوقود اللازم لتشغيله، كما أن فرقنا تعمل في الشوارع بقطاع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات، لافتًا إلى أنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الهجوم الإسرائيلي على المستشفيات في غزة.

الخارجية الفلسطينية تُطالب بضغط أوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي:



طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء عدوانها المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المُساعدات الأساسية الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر الوزارة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والوفد المرافق له.

اطلع المالكي، بوريل على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع، ما أدى لارتقاء آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، بشكل يترافق مع تجويع وتهجير وإبادة.

أشار المالكي إلى جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق في الضفة الغربية والقدس، وإرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة، مشيرًا إلى أن عددًا من المسئولين الإسرائيليين يدلون بتصريحات تحريضية تعطي الضوء الأخضر لقتل المدنيين الفلسطينيين.

بدوره، أبدى بوريل قلقه حول الأوضاع الصعبة والمأساوية في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة وقف استهداف المدنيين، مؤكدًا دعم الاتحاد الأوروبي الدائم لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.