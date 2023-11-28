بجهود مصرية قطرية.. مد الهدنة بين حماس وآل صهيون حقنًا للدم الفلسطيني

نتاجًا للجهود الدبلوماسية المبذولة من القاهرة لأجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.. تم مد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس قبيل انتهاء هدنة الأيام الأربعة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة صباح اليوم.

في هذا السباق أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمديد الهدنة الإنسانية مع إسرائيل ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح بعد غد الخميس ، وذلك بعد إعلانها العمل على قائمة جديدة للأسرى تمهيدا للإفراج عنهم.

مد الهدنة

وجاء بيان للمقلومة الفلسطينية مساء أمس إنه تم الاتفاق مع الأشقاء فى قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة، كما أكد الوسيط القطرى التمديد وذلك بتصريح للمتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصارى.

من جهته قدمت حكومة الاحتلال خيارًا لحماس لتمديد الهدنة، عن طريق تصريح للمتحدث باسم الحكومة إيلون ليفى للصحفيين "نرغب فى استقبال 50 رهينة إضافية، فى طريقنا لإعادة الجميع".

جهود مصرية وقطرية

وكانت جهود مصرية وقطرية وأميركية نجحت في التوصل لأول هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد 48 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع، حيث بدأ تطبيق الهدنة، منذ صباح الجمعة.

ورحب جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي فى البيت الأبيض بتمديد الهدنة، وقال إن بلاده:تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن رهائن إضافيين.

فيما لعبت الدبلوماسية المصرية دورا فعالا وهادئا قبل اندلاع الحرب وأثناءها، وترمى إلى إقناع أصدقاء وداعمى إسرائيل بتغيير سياساتها، وأن ما تفعله إسرائيل سيكون من شأنه أن يلحق الأذى بالمنطقة والعالم، وينفض أصدقاؤها من حولها.

قوائم الأسرى

شهدت الساعات الأخيرة أمس خلافات حول قوائم الدفعة الرابعة من المحتجزين والأسرى،حيث عبرت كل من إسرائيل وحركة حماس عن مخاوف بشأن قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين الذين تقرر إطلاق سراحهم.

وكان الجانبان يقدمان فى الأيام الثلاثة السابقة منذ بداية الهدنة، أسماء القوائم، قبل ١٢ ساعة على الأقل من إتمام العملية.

وتُجدر الإشارة إلى هناك ٣٨ أسيرة فلسطينية فى سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضى، وتم إطلاق سراح ٣٢ منهن، وإلى جانب هؤلاء الأسيرات الست، هناك العشرات من النساء الفلسطينيات اللاتى اعتقلن، وبعضهن فى الاعتقال الإدارى، بعد ٧ أكتوبر، وتطالب حماس إسرائيل بتطبيق "مبدأ الأقدمية" أى إطلاق سراح الأسيرات الأكبر سنا أولا.