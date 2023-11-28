طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء بعد زواج 14 عامًا.. آخر ظهور لهما قبل الإنفصال

فاجأ الفنان يوسف الشريف الجمهور بإعلان نبأ انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، بعد زواج دام 14عامًا، وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس".

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

وكتب يوسف الشريف: “قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

وتابع: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير .. أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي ..الحمدلله على كل شيء".

يوسف الشريف عبر منصة إكس

أول تعليق من إنجي علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف: شهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير

في الوقت نفسه، أعلنت الكاتبة إنجي علاء خبر انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، خلال تغريدة نشرتها أيضًا عبر حسابها الشخصي بمنصة "إكس".

إنجي علاء عبر منصة إكس

وكتبت إنجي علاء: "قدّر الله وماشاء فعل .. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

وطلبت طليقة يوسف الشريف من الجمهور الدعاء لهما بالتوفيق والخير في الأيام المقبلة، حيث قالت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير .. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي .. الحمد لله على كل شيء".

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

وكانا يوسف الشريف وإنجي علاء قد تزوجا في عام 2009، بعد قصة حب طويلة، وأنجبا ثلاثة أبناء هم عبد الرحمن، وعبد الله، وجنا.

آخر ظهور ليوسف الشريف وإنجي علاء قبل الطلاق

جدير بالذكر أن آخر ظهور ليوسف الشريف وإنجي علاء معًا كان في سبتمبر الماضي 2023 أثناء احتفالهما بعيد ميلاده.

آخر ظهور ليوسف الشريف وإنجي علاء قبل الطلاق

يوسف الشريف يتعاون مع إنجي علاء بمسلسل "الراكون" في رمضان 2024

على صعيد آخر، من المقرر أن يشارك النجم يوسف الشريف في موسم دراما شهر رمضان المقبل لعام 2024 بمسلسل "الراكون"، وهو من تأليف طليقته إنجي علاء.

يوسف الشريف وإنجي علاء

وتدور أحداث مسلسل "الراكون" في إطار تشويقي اجتماعي، ويأتي العمل استكمالًا لنجاحاتهما معًا في أكثر من عمل درامي آخرهم مسلسل "كوفيد 25"، بالإضافة إلى مسلسلات (الصياد، ومسلسل ضد مجهول).