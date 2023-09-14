إنجي علاء تهنئ زوجها يوسف الشريف بعيد ميلاده

حرصت السيناريست إنجى علاء على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم يوسف الشريف، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "تويتر" وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك، عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وكان الفنان يوسف الشريف، فجر مفاجأة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حيث أعلن يوسف الشريف خوض السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل "الراكون" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف انجي علاء، وإخراج محمد العدل .

كوفيد 25

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف خلال موسم رمضان قبل الماضي 2021 من خلال مسلسل "كوفيد 25" الذي عرض على شاشة قناة الحياة.

والمسلسل عُرض في 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وآيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.