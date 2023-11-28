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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة سوار الغيني تصل القاهرة

سوار الغيني
سوار الغيني

وصلت إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

 يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار. 

وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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