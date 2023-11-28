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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محاضرة فنية للاعبي الاهلي قبل مباراة الزمالك

ديفيز
ديفيز

عقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمواجهة الزمالك التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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ويشرح ديفيز خلال المحاضرة آخر الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الفريق قد خاض مرانا قويا أمس الاثنين، شهد حالة من التركيز الشديد والحماس بين اللاعبين، فيما حرص الجهاز الفني على تكثيف جرعة التدريبات التخصصية في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة.

 

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