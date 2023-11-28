الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفد مؤسسة ( موبيلتى إنديا ) الهندية
فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والتقنية مع المؤسسات الدولية المختلفة
إستقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفد مؤسسة ( موبيلتى إنديا ) الهندية الحاصلة على إعتماد الجمعية الدولية للأجهزة التعويضية (ISPO) فى مجال إعداد الكوادر البشرية الفنية العاملة فى هذا المجال .
تضمنت الزيارة عرض فيلماً تسجيلياً عن الإمكانيات العلمية والفنية داخل الكلية العسكرية التكنولوجية ،
أعقبها جولة تفقدية لعدد من المعامل والأقسام التخصصية بالكلية ، والإطلاع على منظومة الإعداد والتأهيل العلمى للطلبة الدراسين بقسم تكنولوجيا الأطراف الصناعية .
وألقى اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية أعرب فيها عن إعتزازه بالتعاون
مع المؤسسة فى مجال التأهيل والإعتماد ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير العملية التعليمية داخل الكلية بما يسهم فى بناء أجيال من الكوادر المؤهلة وفقاً لأحدث المعايير العالمية .
كما تضمنت زيارة وفد مؤسسة ( موبيلتى إنديا ) تفقد مصنع الأطراف الصناعية التابع للقوات المسلحة
بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بعد تطويره بالتعاون مع الجانب الألمانى كأفضل
مراكز التجميع والموائمة لخدمة المريض المعاق حركياً .