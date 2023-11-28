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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يلتقي بيراميدز في بطولة الجمهورية لمواليد 2005

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي  لمواليد ٢٠٠٥ اليوم الثلاثاء ضيفه بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

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الأهلي يلتقي بيراميدز في بطولة الجمهورية لمواليد 2005

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المباراة تأتي بعد فترة التوقف التي شهدتها بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٥، بسبب مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا الودية بتونس، التي استدعى خلالها المنتخب ٨ لاعبين من صفوف الأهلي.

يلعب أهلي ٢٠٠٥ المباراة ويملك في رصيده ٢١ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة واحدة وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

أنتصر أهلي ٢٠٠٥ على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، وفاز على غزل المحلة ٢ - ١، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح صفر - ٢، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ٩ أهداف في مرماه.

يتكون  الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.
 

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