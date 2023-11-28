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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهاجم جديد على طاولة الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

بدأت لجنة التخطيط في النادي الأهلي تحركاتها من أجل التعاقد مع مهاجم جديد ضمن خطة دعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

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وكشف الإعلامي محمد شبانة عن عرض لجنة التخطيط لمهاجم جديد على كولر لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف شبانة خلال تصريحات إذاعية أن المهاجم البلجيكي شارلي موسوندا لاعب فريق أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي تم ترشيحه عن طريق شركة تسويق أوروبية خاصة.

وأكد شبانة أن اللاعب يمتلك سيرة ذاتيه جيدة حيث لعب في أندية تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسيلتك الاسكتلندي إضافة إلى أن قيمته التسويقية تبلغ نصف مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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