محافظة الجيزة ترفع 1700 حالة اشغال للمحال والمنشآت التجارية بهضبة الأهرام

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك علي مدار اليوم لتحقيق الإنضباط .

وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام وشرطه المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات علي مدار الاسبوع بالقطاع بالبوابة الثانية وبمناطق ( ل ، ح ، ن ، و ، ص ، ه‍ ) وشوارع الجيش والضغط العالي وقد أسفرت عن رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية بالشارع ورفع كل حالات الإشغالات .

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها .

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات هيئة النظافة والتجميل في رفع المخلفات وتجريد ورفع كفاءة النظافة بعدداً من قطع الأراضي والطرق الرئيسية بالبوابة الثانية في اطار جهود تحسين مستوى النظافة.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .