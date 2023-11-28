الأهلي وسموحة.. أفضلية كاسحة للأحمر في تاريخ المواجهات

يستقبل استاد المقاولون العرب، مواجهة قوية الليلة ستجمع بين الأهلي وسموحة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت مباريات الأهلي وسموحة من المواجهات التي تحظي باهتمام جماهيري في السنوات الأخيرة بعدما فرض الفريق السكندري نفسه وسط الكبار وأصبح ندا قويا في الدوري المصري.

وتقابل الأهلي وسموحة في 32 مباراة، فاز الأهلي في 18 مواجهة بينما انتصر سموحة في 6 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته في الدوري المصري عندما يواجه سموحة السكندري، حيث يتربع الأهلي على قمة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتذوق الخسارة في أي مباراة بالموسم الحالي، بينما يدخل سموحة بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه هزيمتين وتحقيق تعادل في آخر 3 مواجهات ويحتل سموحة المركز الثاني عشر في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 8 نقاط.