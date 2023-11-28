الإنجيلية تختتم فعاليات مؤتمر "معًا نحو المستقبل".. تفاصيل

اختتمت منذ قليل، الكنيسة القبطية الإنجيلية فعاليات مؤتمر "معا نحو المستقبل المشاركة والعمل" بحضور مجتمعي كبير.

ترأس اللقاء الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المجتمع المدني، وكوكبة من رموز المجتمع المصري والدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية.

استهلت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، بكلمة عقبها صعود إلى المنصة لكل من الدكتور القس أندرية زكي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والإعلامي حمدي رزق.

وخلال كلمته في مؤتمر "معا نحو السلام المشاركة والعمل"، أكد أن دراسة القضايا والتحديات بدقة، وإدراك الفرص المتاحة، للتوصل إلى قرارات سليمة وتمكن من تحديد الأهداف لبناء المستقبل.

وأكد أن هذه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية متعددة الأطراف، وواحد من أهم أطرافها هو المواطن.

واختتم كلمته بتقديم الصلاة من أجل الوطن بشعبها وقيادتها، ولأجل أمانه وسلامه وتقدمه، موضحا على المشاركة في العمل لخدمة هذا البلد وبناء مستقبله المشرق.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التضامن بدور الحضور الإنجيلي في مصر بقيادة القس أندرية والذي لعب دور كبير في نشر الوعي الثقافي بالمجتمع وتعزيز المواطنة من خلال المشاركة.

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.