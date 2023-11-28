وزيرة التضامن في مؤتمر الإنجيلية: مصر مساندة دائمة وداعمة لشعب فلسطين.. شاهد

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر داعمة ومساندة دائمة للقضية الفلسطينية، :"نرسل دعمنا للشعب الفلسطينى وندين عمليات القتل".

وقدمت التحية لصمود الشعب الفلسطينى، قائله:" يعلمنا هذا الشعب الصمود" مؤكده على دور في في دعم القضية الفلسطينية.

وأكدت في كلمتها في مؤتمر "معا نحو السلام المشاركة والعمل" التي نظمتها الهيئة الانجيلية أن مصر تثبت يوماً بعد يوم أن لها دور فاعل استراتيجي فى المنطقة لا ينكره أحد، فهى تقف أسد مهيب فى المنطقة عامة والقضية الفلسطينية خاصة، وهذا يوضح قوة الشعب المصرى التى تنصر المظلومين فى زمن ضاع فيه حقوق الإنسان.

وقالت:" أن نسيج هذا الوطن يجب ألا يستبعد أحد ولكن أن هناك مستقبل يحمل بداخله قوة رقمية وقوة تكنولوجية، موضحا أن الدولة بدأت بداية قوية ومستمرة فى التطور ومستقبل هذا الوطن يلزمه قوة عسكرية وعلمية معرفية قوية، ففى هذا الوقت نعلم المخاطر التى تحيط بالوطن".

حرصت على الحديث عن تاريخ الطائفة الإنجيلية مؤكده دورها المشرف فى نشر الوعى وحراك ثقافى مضيفه :"كان لها دور هام فى التعليم حتى الوصول لكلية رمسيس التى تخرجت منها، موضحه أن عملية بناء الوطن مستمرة فى مستقبل يحافظ على المكتسبات التى تم تحقيقها من أجل تحقيق تنمية شاملة، واستكمال المسيرة يستدعى الدعم بكل جهد وقوة ومن كل صبر وجلد".

افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، عقبها صعود الي المنصة لكل من الدكتور القس أندرية زكي، ووزيرة التضامن الإجتماعي، والإعلامي حمدي رزق

يشارك في اللقاء كوكبة من رموز المجتمع المصري ومنهم الدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المجتمع المدني،

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.