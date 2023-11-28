رئيس الإنجيلية: الانطلاق نحو المستقبل يبدأ من استلهام الماضي

قال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أن التأمل والانطلاق نحو المستقبل ينبغي أن يبدأ من استلهام الماضي، وتأسيس الحاضر يبدأ من تحديد الأهداف.

وخلال كلمته في مؤتمر "معا نحو السلام المشاركة والعمل"، أكد أن دراسة القضايا والتحديات بدقة، وإدراك الفرص المتاحة، للتوصل إلى قرارات سليمة وتمكن من تحديد الأهداف لبناء المستقبل.

وأكد أن هذه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية متعددة الأطراف، وواحد من أهم أطرافها هو المواطن.

واختتم كلمته بتقديم الصلاة من أجل الوطن بشعبها وقيادتها، ولأجل أمانه وسلامه وتقدمه، موضحا على المشاركة في العمل لخدمة هذا البلد ا وبناء مستقبله المشرق.

افتتحت اللقاء الدكتوره سميرة لوقا، رئيس قطاع اول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، عقبها صعود الي المنصة لكل من الدكتور القس أندرية زكي، ووزيرة التضامن الإجتماعي، والإعلامي حمدي رزق

يشارك في اللقاء كوكبة من رموز المجتمع المصري ومنهم الدكتور القس سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية، والدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المجتمع المدني،

تحرص الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة الدكتور أندرية زكي على تنظيم هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تحث المواطنين والمجتمع على العمل والمشاركة في جميع جوانب الحياة والتي تساهم في تطوير المجتمع وتعميره من خلال إبراز أهمية التواجد والعمل والتعاون.