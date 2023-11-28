تحرير 79 مخالفة تموينية خلال شهر نوفمبر بقوص في قنا

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إن ادارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع ادرة الطب البيطرى، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقري التابعة له خلال شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن تحرير 75 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة قوص، أن المخالفات شملت تحرير 56 محضراً لاصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية، مسترسلا تصريحاته بانه تم تحرير 23 محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الادارة التموين تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وخبز غير مطابق للمواصفات واخري لتصرف في كميات الدقيق.

وقال رئيس المركز، إن الحملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.