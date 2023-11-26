رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر بقيادة السيسي في مساندة الشعب الفلسطيني

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالدور الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة على المستوى العربي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. مثمنًا بشكل خاص الجهود الحثيثة التي قامت وما تزال تقوم بها مصر من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال.

جاء ذلك خلال استقبال العسومي اليوم الأحد بمكتب البرلمان العربي في القاهرة، كل من السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية؛ بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السابق، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها السفير صلاح عبد الصادق خلال فترة توليه هذا المنصب.. مثمنًا تعاونه الإيجابي والكبير مع البرلمان العربي، لصالح تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

وعبر العسومي عن خالص تهانيه للسفيرة دينا الصيحي بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، مضيفًا أن كونها أول إمرأة تتولى رئاسة الشئون البرلمانية في وزارة الخارجية المصرية، يمثل تجسيدًا وتأكيدًا لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية المصرية.

كما أعرب العسومي عن ترحيب واستعداد البرلمان العربي للتعاون التام مع وزارة الخارجية المصرية من خلال قطاع الشئون البرلمانية في خدمة مصالح الأمة العربية والدفاع عن قضاياها، وبما يدعم آليات العمل العربي المشترك، خاصة على الصعيد البرلماني.

وجدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت بشأن الدعم التام للدولة المصرية في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ومن جانبهما، أشادت السفيرة دينا الصيحي والسفير صلاح عبد الصادق بالنشاط الملحوظ الذي يقوم به البرلمان العربي، خاصة خلال الفترة الأخيرة، ومبادراته الجادة التي تخدم مصالح الشعب العربي وتدافع عن قضاياه، وقالا إن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية عربية مؤثرة على كافة المستويات.

حضر اللقاء من البرلمان العربي كل من المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي، ومن وزارة الخارجية المصرية السفير وليد شمس نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.