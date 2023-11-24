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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

دعا البرلمان العربي، في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية حيث أصبح الآلاف منهن ضحايا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي بأبشع صور العنف ضد الإنسانية والبشرية جمعاء، إضافة إلى المعاناة البشعة بشكل خاص بالنسبة للأمهات اللائي قتل العديد من أطفالهن أو تم تشويههم أو إصابتهم بجروح خطيرة أو لا يعرفن مكان وجودهم. 

وأطلق البرلمان العربي،  نداءاً عاجلا للمجتمع الدولي من أجل إنقاذ النساء في قطاع غزة، حيث يتعرضن منذ 7 أكتوبر الماضي إلى قصف إسرائيلي جوي ومدفعي مكثف، وتوغل بري، ما أودى بحياة آلاف النساء، وإطلاق سراح الأسيرات وأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن، مؤكدا أن المرأة الفلسطينية ستبقى عنوان الصمود.

وبهذه المناسبة التي يحتفل بها العالم كل عام في اليوم الخامس والعشرون من نوفمبر، ثمن البرلمان العربي في الوقت ذاته، المبادرات والبرامج  التي تبنتها عدد من الدول العربية بتوفير البيئة القانونية والتشريعية والمؤسسية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من دورها الحيوي في دعم مسيرة تطور المجتمعات العربية، ومن هذا المنطلق جاء حرص البرلمان العربي على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وإيلاءه أهمية قصوى ضمن استراتيجية عمله، على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية.
 

 

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