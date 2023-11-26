لأول مرة ماكينة ATM لشراء الذهب

أعلنت إحدى شركات الذهب إطلاق اول ماكينة ATM لشراء الذهب، وجاء هذا خلال المعرض الدولي للذهب الذى افتتحه صباح اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين من ماستر جولد ايجيبت.

وقال الوزير، أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي و الشمول المالي من خلال اطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .

من جانبه قال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة ماستر جولد ايجيبت، إن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، ودعماً لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي بجانب التسهيل على العملاء في اقتناء مدخراتهم من الذهب.

وأضاف، أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريباً للجمهور في الأسواق التجارية الكبرى ، مشيراً إلي أن أن الكثير من المواطنين أبدو رغبتهم في التعامل المباشر في عمليات شراء سبائك الذهب من خلال ماكينات ATM.

