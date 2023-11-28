الأرصاد تحذر من الطقس البارد وكثافة الشبورة المائية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام الماضية حدثت تقلبات جوية، ما بين نشاط الرياح المحملة بالأتربة، واضطراب مثير في حركة الملاحة البحرية وتساقط الأمطار، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه منذ اليوم ستنخفض سرعات الرياح بشكل كبير، واستقرار في معظم محافظات الجوية، ولكن يستمر انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخر.

الشبوة المائية

وتابعت أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام القادمة، هي الشبورة المائية، التي تظهر على أغلب الطرق الزراعية، السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولن تؤثر في حركة المرور، خلال فترة الصباح الباكر.

ونصحت بارتداء الملابس الشتوية، خاصة في فترات الصباح الباكر، أو عند العودة من العمل خلال فترات الليل الباكر، وسنشهد إحساساً بالبرودة خلال الأيام القادمة، للدخول في فصل الشتاء.