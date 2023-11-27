الأرصاد تكشف تأثير الكتل الهوائية على الطقس (فيديو)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تتأثر مصر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، مقارنة بما كانت عليه الحالة الجوية أمس الأحد.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية، إذ سيشعر المواطنون بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، ولطيفة نهارًا فى أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت، أنه في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

موعد تحسن حالة الطقس

وأوضحت أن الأمطار واضطراب الملاحة البحرية سيستمران حتى، الاثنين، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أنه سيبدأ استقرار الأحوال الجوية، الثلاثاء المقبل، وستعتدل سرعات الرياح بشكل كبير، محذرة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية الالتزام بارتداء الكمامة.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين بالبدء في ارتداء الملابس الشتوية خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر، وأن تكون القيادة في هدوء تام على أغلب الطرق مع انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك بسبب الأتربة والرمال المثارة ، والابتعاد عن اللوحات المعدنية والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والأشجار.