الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي ينشر صورة لدبابة "تي – 62 إم" بتعديلات وتزويدها ببرج يعود لـ "تي -90 إم"

بوابة الوفد الإلكترونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور غريبة كشف عنها مؤخرا الجيش الروسي ، ولا يستبعدون أن نسخة من دبابة "تي -62 إم" خضعت للتعديل الجذري .

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 كما أظهرت الصورة أن جسم الدبابة قد نُصب عليه برج مدرع ينتمي إلى دبابة روسية أخرى، وهي "تي 90 إم".

 

وقد لاحظ مستخدمو الشبكات الاجتماعية فيه جهاز تصويب رئيسيا لموجّه السلاح وجهاز تصويب احتياطيا وكذلك أجهزة الحماية الدينامية الداخلية. ولا تسمح ماسورة المدفع برؤية البرج الصغير لسائق الدبابة. بينما يبدو مظهر الرشاش المضاد للجو غير واضح.

 

فيما يتعلق بالقسم الأمامي للجسم ومكان باب سائق الدبابة وشرائط الجنزير بقي كما هو عليه في دبابة "تي- 62 إم". مع ذلك فإن بعض الخبراء شككوا في مصداقية الصورة الفوتوغرافية معتبرين أنها خضعت للمعالجة بواسطة جهاز تعديل الصور.

 

يذكر أن دبابات "تي -62 إم التي خضعت للإصلاح والتطوير كانت قد عرضت في منتدى "الجيش – 2023" حيث حصلت على جهاز التصويب الجديد وأجهزة الحماية الدينامية والشبكات المضادة للقذائف الجوفاء ومحرك باستطاعة أكبر.

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