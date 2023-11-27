أوكرانيا: ارتفاع وفاة الجيش الروسي لـ 325 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 325 ألفا و580 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و520 دبابة و10 آلاف و282 من المركبات المدرعة و7 آلاف و875 من النظم المدفعية و907 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و597 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية".

وأضافت الهيئة أن الروس خسروا كذلك "10 آلاف و299 من المركبات وخزانات الوقود، بالإضافة إلى 1113 من المعدات الخاصة و5 آلاف و905 طائرات مسيرة وإسقاط 1565 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".