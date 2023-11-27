الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم "زابوروجيا" 97 مرة خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، إن الجيش الروسي قصف الإقليم 97 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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أوكرانيا: ارتفاع وفاة الجيش الروسي لـ 325 ألف جندي

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أوكرانيا: ارتفاع وفيات الجيش الروسي لـ319 ألفًا و820 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

وأضاف مالاشكو  في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الاثنين أن هناك 84 هجومًا مدفعيًا على أراضي بلدات (هوليايبول وزاليزنيتشن وروبوتاين وليفادني ونوفودانيليفكا وبولتافكا ولوهيفسكي ومالينيفكا وستيبنوهيرسك وكاميانسكي وبياتيخاتكي وبلافني وقرى أخرى على الخطوط الأمامية".

وأوضح المسئول الأوكراني، أن الروس نفذوا أربع هجمات من طراز (MLRS) على مالا توكماشكا وتيميريفكا، بالإضافة إلى تسع هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا وتشاريفني ومالي شيرباكي وكاميانسكي ويوركيفكا؛ مما أسفر عن تضرر مبنى سكني وسيارات دون وقوع أي إصابات بشرية.

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الجريدة الورقية