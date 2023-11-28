الهلال يتسلح بأرقامه أمام الفرق الأوزبكية قبل مواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق الهلال السعودي بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس، مباراته أمام نافباخور متسلحا بالمواجهات التاريخية أمام الفرق الأوزبكية على صعيد المواجهات الأسيوية.

وخاض الهلال 19 مباراة في عموم المواجهات الآسيوية أمام الأندية الأوزبكية المختلفة، استطاع خلالهم تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر اثنتين، وسجل هجومه 41 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا.

ويبحث الهلال لمواصلة انتصاراته على الصعيد القاري واستمرار رقمه القياسي حيث لم يخسر في 20 مباراة متتالية على مستوى المنافسات الآسيوية، ولم يسقط في فخ التعادل سوة في 3 مباريات فقط.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط بالتساوي مع نافباخور، ويعد الزعيم السعودي الفريق الأقوى في مجموعته من الناحية الدفاعية، إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط، كما أن الأكثر غزارة تهديفية بواقع 12 هدفا.

وكان الهلال قد استهل مشواره بتعادل مع نافباخور في الجولة الأولى بهدف لمثله ثم حقق 3 انتصارات متتالية أمام نساجي الإيراني ومومباي سيتي الهندي ذهابا وإيابا.

وتأتي مباراة الليلة تحت اسم فك الاشتباك والانفراد بصدارة المجموعة وعدم الانتظار للجولة الأخيرة ويتواجد فريقا الهلال ونافباخور في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما فريقي نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي.

وتنطلق مباراة الهلال ونافباخور، في تمام السادسة بتوقيت مصر، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.