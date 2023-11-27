الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: صن داونز فريق له أسلوب خاص ولا يتأثر بالغيابات

صن دوانز
صن دوانز

كشف الإعلامي أحمد حسام عن قوة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في البطولات الأفريقية، مؤكدًا على عدم تأثره بالغيابات.

إقرأ أيضًا..

txt

الجالية المصرية بجنوب أفريقيا تدعم الأهلي قبل لقاء صن دوانز

txt

الأهلي بزيه الأساسي غدًا أمام صن دوانز بدوري السوبر الأفريقي

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " بيراميدز يتواجد في مجموعة قوية ودور المجموعات من البطولة الأفريقية له حسابات أخرى".

وتابع: " صن داونز فريق قوي ويتميز بـ أسلوب لعب لا يتغير إلا في الظروف القسوى، ولا يتأثر بالغيبابات، ويتميزوا بالهدوء مهما كان حجم المنافس".

واختتم: "بيراميدز حقق بداية موفقة أمام مازيمبي، ستساعده في المباريات القادمة، ولكن باتشيكو يقوم بالعديد من التغييرات على التشكيلات الأساسية خلال المباريات".

مواد متعلقة

ميدو: الأهلي تفاجئ بأداء ميدياما.. والزمالك فك عقدة البدايات

عماد النحاس ينتقد احتفال صلاح محسن.. ميدو يشيد بإمام عاشور

ميدو يهاجم مدرب حراس سابق بسبب عبد المنصف

ميدو : أويد فكرة التعاقد الأهلي مع أحمد فتوح من خلال الزمالك

تعليق ناري من ميدو على تصريحات فيتوريا بشأن شيكابالا

ميدو جمال يقود طنطا لمواجهة بتروجيت

ميدو: إدارة الزمالك تتواصل مع حازم إمام بشأن فتوح والزناري وصبحي

قصة حب تجمع بين ميدو عادل وسهر الصايغ في مسرحية "بص للعالم بقلبك"
الجريدة الورقية