خلافات الجيرة تتسبب في إنهاء حياة طالب وتصيب والده ونجل خالته بالخصوص

أمرت جهات التحقيق بالخصوص بدفن جثة طالب لقي مصرعه وأصيب والده ونجل خالته في مشاجرة مع آخرين بمدينة الخصوص ، بسبب خلافات الجيرة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وألقى القبض على المتهمين تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خلافات الجيرة .. تتسبب في انهاء حياة طالب وتصيب والده ونجل خالته بالخصوص

كانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة الخصوص إشارة من إحدى المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح نافذ وتوفي أثناء إسعافه وإصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدي علي المجنى عليهم بالضرب، وإحداث إصابتهم والتي أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مديرية أمن القليوبية ، من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض سكين.د وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس 4 أشخاص قتلوا شاب بالشوم والأسلحة البيضاء ببنها

كما أمرت جهات التحقيق ببنها ، بحبس 4 جناة 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، متهمون بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات سابقة بينهم، تعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى مصرعه بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى أحمد بدوي إثر إصابته بعدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى أردوه قتيلا، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.