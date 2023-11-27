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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تقارير.. نجم وسط الرجاء على رادار الزمالك (فيديو)

روجر أهولو لاعب الرجاء
روجر أهولو لاعب الرجاء المغربي

دخل الإيفواري روجر أهولو نجم وسط فريق الرجاء البيضاوي المغربي دائرة إهتمامات نادي الزمالك الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

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وكشفت صحيفة “المنتخب” المغربية عن رغبة الزمالك في التعاقد مع روجر أهولو لاعب إرتكاز الرجاء لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء لا تمانع السماح للاعب بالرحيل، إلا أنها حددت قيمة إنتقاله بمليون و 300 ألف دولار.

ويسابق الزمالك الزمن في الوقت الحالي لحل أزمة إيقاف القيد من خلال التوصل لإتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي حول تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا.

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