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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جلسة خاصة بين معتمد جمال والجزيري قبل مران الزمالك

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

شهد مران الزمالك اليوم الأثنين، عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

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وشهدت الجلسة حديث معتمد جمال مع سيف الجزيري عقب انتهاء الجزء الأول من التقسيمة التي خاضها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية خلال مران اليوم.

وقام القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك بمنح بعض التعليمات الفنية للمهاجم التونسي لتنفيذها في الجزء الأخير من التقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جديرًا بالذكر أن فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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