جامعة أسيوط تنظم مؤتمر علم أمراض الكلى الحرجه وتأثيرها على أعضاء الجسم

رابطة أطباء الكلى تنظم مؤتمرها السنوي الأول

نظمت رابطة أطباء الكلى بأسيوط بالتعاون مع وحدة الكلى الصناعي ووحدة أمراض الكلي بقسم الباطنة جامعة أسيوط، مؤتمرها السنوي الأول، بعنوان " علم أمراض الكلى الحرجه وتأثيرها على أعضاء الجسم"، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير مستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد اليمنى رئيس قسم الأمراض الباطنة، وتحت إشراف رئيس الرابطه الدكتورة عفت عبدالهادي التوني رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفيات الجامعية ورئيس المؤتمر .

أشاد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدور وحدة الكلى الصناعي بالمستشفيات الجامعية في خدمة مرضى الغسيل الكلوي، مشيدا برابطة أمراض الكلى ودورها في تعزز من التكامل العلمي المعرفي.

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي أن وحدة الكلى بمستشفيات جامعة أسيوط من الوحدات المتميزة، مشيرا إلى أن وحدة الكلى الصناعي تعد من أفضل الوحدات على مستوى الجمهورية ومجهزة بأحدث الأجهزة، مضيفا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص إدارة المستشفيات الجامعية على الارتقاء بالمنظومة الطبية، مشيدا بجهود رابطة لأطباء الكلى ووصفها أنها تشكل نموذجا جيدا للتعاون.

وأشار الدكتور خالد عبد العزيز إلى أن وجود رابطة أطباء الكلى يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن وحدة الكلى الصناعية تسعى دائما لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

وذكر الدكتور محمد سيد مرزوق أن التعاون بين مستشفيات جامعة أسيوط ومديرية الصحة تعاون مثمر ترتب عليه رفع مستوى الخدمات الطبية وكذلك رفع كفاءة الأطباء.

ووجه الدكتور محمد اليمني تحية تقدير واحترام لأساتذة أمراض الكلى، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي تهامي مؤسس وحدة أمراض الكلى، وأضاف أن رابطة أمراض الكلى تأتي تأكيدا على التعاون المثمر بين مستشفيات جامعة أسيوط ووزارة الصحة لتبادل الخبرات والمعارف المختلفة.

ونوهت الدكتورة عفت عبد الهادي التوني إلى أن رابطة أطباء الكلى تعد أول رابطة تجمع بين جميع أطباء الكلى بجامعة أسيوط، ووزارة الصحة والتأمين الصحي، وتم اعتمادها من نقابة الأطباء في شهر يونيو الماضي، وأضافت أن الرابطة تسعى دائما للتعاون مع وحدة الكلى الصناعية للتخفيف عن المرضى المصابين بالفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور عاطف هاشم أن التعاون بين الصحة ومستشفيات جامعة أسيوط وتحديدا وحدة الكلى الصناعية جاء بنتائج إيجابية لصالح المرضى، مضيفا إلى أن الرابطة تأتي ترسيخا لقاعدة التعاون بين مختلف المؤسسات الصحية وتبادل الخبرات بين الأطباء مواكبة كل ما هو جديد في أمراض الكلى.

وذكر الدكتور محمد حسن أن موضوع المؤتمر هذا العام ناقش علم أمراض الكلى الحرجة والمزمنة وتأثيرها على مختلف أعضاء الجسم، إلى جانب الحديث حول كل ما هو جديد حول أمراض الكلى وطرق العلاج المستحدثة.

المؤتمر شهد مشاركة كل من الدكتور محمد على تهامي، والدكتور محمد عباس صبح كرؤساء شرف المؤتمر، وحضور نخبة من الأساتذة والأطباء بمختلف الجامعات المصرية.

جاء المؤتمر تحت إشراف الدكتورة عفت عبد الهادي التوني رئيس وحدة الكلى الصناعية بمستشفيات جامعة أسيوط ورئيس رابطة أطباء الكلى ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور ضياء عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط، والدكتور أيمن منصور مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والدكتور عاطف هاشم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة واستشاري الكلى ونائب رئيس الرابطه، والدكتور محمد حسن مصطفى أستاذ أمراض الكلى ومقرر وأمين عام الرابطة.

جدير بالذكر، تم تقديم درع المؤتمر لكل من الدكتور أحمد المنشاوي وتسلمه نيابة عنه الدكتور أحمد عبد المولى، والدكتور علاء عطية وتسلمه عنه الدكتور إيهاب فوزي، والدكتور إيهاب فوزي، والدكتور خالد عبد العزيز، والدكتور محمد زين وتسلمه نيابة عنه الدكتور محمد سيد مرزوق، والدكتور محمد اليمني، والدكتور محمد علي تهامي، والدكتور محمد عباس صبح، والدكتور ماهر عبد الجابر وتسلمه نيابة عنه نجله.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر