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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: حماس ليست مقاومة وطنية.. تتشابه مع داعش وبيت المقدس

كتائب القسام
كتائب القسام

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حماس ليست مقاومة وطنية على الإطلاق ولكنها صاحبة مشروع إسلام سياسي منطلقاتها في مواجهة إسرائيل لا علاقة لها بمنطلقات المقاومة الفلسطينية الوطنية أو أي مقاومة وطنية في العالم.

حماس ليست مقاومة وطنية

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وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ليس كل شخص يشتبك مع إسرائيل نتحدث عنه بانه مقاوم، ولابد من أن نعيد الرؤية ونتعمق في فهم الحقائق، مشددًا على أن المواطن الذي يعتبر حماس عليه أن يسأل نفسه بأنه مشروع إخواني نتائجه لا يكن للشعب الفلسطيني إلا مزيد من الانهيار والأزمة.

 

وأضاف أن أي إزاء للاحتلال الإسرائيلي هو مقاومة معقبًا: "لو تصورنا أن داعش والقاعدة وأنصار بيت المقدس صنعت عمليات ضد إسرائيل هتقول عليها مقاومة"، مشددًا على أن الذي يجمع بين هذه التيارات وحماس يرون بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع ديني بين الإسلام واليهودية وهو يجمع الإخوان بالقاعدة وحماس وداعش وبيت المقدس.

 

وتابع: "جميعهم لا يعترفوا بالدولة الوطنية ولا بالوطن ولا يعترفوا بفلسطين كأرض أو بلد.. جميعهم غير معترفون بالدولة الوطنية"، مشددًا على أن جميع الدول العربية التي قبلت كافة القرارات الصادرة من مجلس الأمن فهي معترفة بإسرائيل.

 

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